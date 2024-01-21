我們的生活中交織著理性和感性，有些人情感豐富很感性，有些人頭腦冷靜較為理性，《搜狐網》分享12星座，其中3星座向來以理性見長，他們在工作或感情碰到問題時，不輕易感情用事，能保持理智而清楚的思考，冷靜應對所有事情。

▌天蠍座

天蠍雖然有時脾氣很極端，但大多能保持理智，擁有清晰的思路和頭腦，知道自己要什麼，不被情感牽著鼻子走，在一般情況下，跟天蠍吵架的人要夠淡定，否則跟冷靜的他們爭論，最後都會輸得徹底。

▌巨蟹座

不管待人處事或工作上，巨蟹喜歡以理服人，儘管當時自己明明很生氣，只要對方有原則和道理，任何問題都能講清楚說明白，不會拖拖拉拉，在和巨蟹相處的過程中，可以感受到他們身上理性的思維，在生活裡不會焦躁不安。

▌摩羯座

摩羯大多不愛說話，喜歡把想法放在心裡，然後一個人研究，等到明白所有道理以後，也順利把這件事情解決了，在待人處事的過程中，摩羯能維持一貫理性態度，再嚴重的事情也會慢慢解決，不會因為任何人而改變個人原則。