星座專家唐綺陽分析1／22–1／28本周運勢，面臨金星進摩羯，做事刻苦耐勞、愛惜羽毛者，能受獎勵獲得好結果；天王星順行，局勢出現逆轉，諸事不按牌理出牌，觀察另類特殊的成功模式；火天入三分相，易有紛亂或出格行為發生，要注意用電安全；金木入三分相，彰顯生活的節制能帶來好結果。
星象影響：金星進摩羯、天王星順行、火天入三分相、金木入三分相
12星座個別運勢：
【累的：牡羊、金牛、雙子、摩羯】
牡羊：重視睡眠對事業有幫助，感情遇問題需嘗試解決
金牛：對長輩多擔待避免硬碰硬，戀情有堅持的想法
雙子：工作協商變數多需設底線，與對象要彼此協調
摩羯：職場難題考驗做事彈性，遠離短視近利的桃花
【穩的：巨蟹、獅子、處女、雙魚】
巨蟹：目標明確勇往直前，在感情上很有自我想法
獅子：財運和購物運都不錯，與另一半感情穩定安心
處女：職場上避免成為爛好人，戀情上拿出誠意主動點
雙魚：工作找給力夥伴逆轉勝，有朋友變情人的機會
【讚的：天秤、天蠍、射手、水瓶】
天秤：有海外相關新局勢展開，用新風貌吸引新桃花
天蠍：事業上多注意細節部分，太矜持高冷影響戀情
射手：貴人運佳提供寶貴經驗，對另一半多些溫柔體貼
水瓶：盡力推動事務將有成效，感情方面讓對方表現
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