人與人相處難免會產生摩擦，就算親密的情侶，也會有爭執的時候，知名運勢網站《摘星工廠》點名牡羊、雙魚和雙子座，最受不了冷戰，寧願大吵大鬧，也不願意被晾著。

▍牡羊座

牡羊座做事爽快俐落、有話直說，最受不了態度陰陽怪氣、有事情不明講，讓人猜來猜去的情況，尤其冷戰中的拒絕溝通、漠視，會讓他們覺得很不痛快，面對感情同樣如此。牡羊看不慣另一半的一些行為，會直接說出來，因此若是另一半跟牡羊搞冷戰，牡羊會覺得莫名其妙，寧願對方把事情說開，或是發一頓脾氣都好。

▍雙魚座

雙魚座在感情中，渴望能和另一半心意相通，因此最討厭疏離感，如果遇到爭執，雙魚會透過旁敲側擊或是柔軟的手段來解決矛盾，最忌諱不溝通，因此別說跟雙魚冷戰了，就是平時互動次數變少，雙魚都會立刻求關注。

▍雙子座

對於雙子座來說，兩個人在一起沒什麼問題不能溝通解決的，如果一次不行，那就多講幾次。雙子最怕跟另一半冷戰，因為這代表兩人已經沒有共識，也無話可說了，如果雙子想和對方走下去，就會避免冷戰發生。