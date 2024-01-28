許多人妻初二時都會依習俗回娘家吃飯。一位人妻近日準備初二當天帶2樣年菜回娘家，隔天卻接到媽媽的電話，通知她2樣年菜不夠吃，因為弟弟、妹妹也要回他們的娘家吃飯，因此不會幫媽媽準備食物，讓人妻和媽媽都相當生氣，「弟妹怎麼這麽不懂做人！」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她計劃初二當天帶著先生、2個小孩一起回娘家吃飯，也為此買了2樣年菜，不料媽媽得知此事後，卻急忙回電給她說不夠吃，原來是原PO的弟弟、弟妹根本沒有準備或處理初二的吃飯問題。

原PO指出，媽媽沒有存款、沒有工作、也沒有任何財產，因此特別讓她感到生氣，「我弟不是代表娘家嗎？」，同時媽媽也為了弟弟、弟妹的準備不周有怨言、怒氣，「弟妹怎麼這麽不懂做人！」

對此，許多網友紛紛回應，「笑死，妳媽憑什麼生氣，妳回娘家干弟妹什麼事，弟妹也要回自己娘家啊！」、「弟妹也有娘家要回，妳自己訂餐廳，最簡單」、「這跟弟妹有什麼關係！？初二妳回娘家，她也要回娘家…不夠吃妳就多買點，再不濟就啃麥當勞、肯德基啊」。