新北市石門區富基漁港迎新年，除了推出特色外帶年菜、2月2日前訂購就送500元商品抵用券與精美冰淇淋禮盒之外，年節前兩個週末到魚市水攤消費滿3000元也送200元抵用券，並可參加好禮抽獎。

新北市漁業處規畫富基漁港迎新年，魚市內多間餐廳推出特色海鮮年菜，兄弟海產推出「鮑魚燉雞湯」、「古早味白鯧米粉鍋」年菜，姊妹餐廳則推出「歡喜團聚」(原價6,900元，特價6,500元)及「豪華套餐」(原價9,800元，特價8,800元)年菜組合外帶，即日起至2月2日止，訂購享早鳥優惠贈送500元商品抵用券一張及精美冰淇淋禮盒。

漁業處說，除了餐廳特色年菜，富基魚市在年節前的兩周周末(1／27、1／28、2／3、2／4)共四天也舉辦抽獎活動，只要在活動期間到水攤消費滿3000元，除了贈送200元抵用券外，還可參加抽獎乙次，每日抽出100組獎品，獎項包含龍蝦、龍虎斑、生魚片與魚酥等優質鮮貨與乾貨，歡迎民眾來富基漁港嚐鮮。

(年菜訂購專線：姊妹餐廳江小姐 0939254618；(02)2638-0330；(02)2638-2110)