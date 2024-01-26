新北市多名公務員涉勾結殯葬業者，提供家中發生重大事故致現場失去呼吸心跳（即OHCA）或是明顯死亡的民眾住址與姓名，讓殯葬業者搶生意。

新北地檢署為本案指揮法務部廉政署發動3波搜索，再帶8名消防員，複訊後涉案消防員陳晟輝、張育哲2人聲押禁見，稍早新北地方法院裁准，另幾人則以5至30萬不等交保，統計目前已有3名警察、8名消防員涉案，全案朝貪汙治罪條例偵辦中。

檢廉調查，鄭姓、陳姓等殯葬業者為搶生意與警察與消防合作，由任職於勤務指揮中心的警察或消防在接獲民眾報案後，篩選出患者OHCA或是明顯死亡的案件，將這些報案的案件民眾地址與姓名洩露給殯葬業者，由殯葬業者趕往現場搶生意。

檢廉針對此案分別於上月針對3名涉案警察發動兩次搜索，再從查扣證物發現新北市消防局也有消防員涉案，本月25日兵分十路搜索第二大隊隊本部、新莊分隊、泰山分隊以及被告住所等處，帶回8名涉案消防員。

檢廉發現，這8名消防員與殯葬業者約好，若業者到場後成功接案，就以每案抽取5000元到1萬5000元不等的金額作為不法對價，稍早8名消防員陸續移送檢方複訊，其中一名消防員輕聲向鏡頭道歉「對不起」。

檢方複訊後，諭知涉案陳姓消防員交保30萬、郭姓消防員交保20萬、黃姓消防員交保10萬、蘇姓消防員交保10萬、周姓消防員交保5萬、李姓消防員交保10萬，消防員陳晟輝、張育哲2人則因不認罪被聲押禁見，稍早院方裁准。