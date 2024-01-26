肺癌已連續16年蟬聯癌症死因之首，取代肝癌成為台灣「新國病」，新北市衛生局表示，肺癌早期病徵並不明顯，有一半的個案發現時已經是第4期，且5年存活率僅剩約1成。新北2020年至2023年篩檢1萬2266人，找出153位肺癌患者，其中早期（0及1期）個案占90.85％，5年存活率可達9成以上。

衛生局表示，新北市自2020年起率全國之先，在長者健檢中納入「高風險族群低劑量電腦斷層掃描」肺癌篩檢，鼓勵民眾進行篩檢，有助早期發現，及早治療。中央也於2022年7月跟進，推動到全國。

71歲的賴先生平常不菸不酒，生活作息規律，因為哥哥是肺癌患者，知道有肺癌家族史的人可以免費接受肺癌篩檢，因此到新北市立聯合醫院接受檢查，報告結果呈現高度疑似惡性腫瘤，後續確認為早期肺癌，立即安排微創手術進行切除，預後治療良好，目前定期回診追蹤。

若以肺癌偵測率來看，具有肺癌家族史者為1.57％，其次為同時具肺癌家族史之重度吸菸者1.1％，再其次為重度吸菸者0.71％，可見有肺癌家族史及重度吸菸者均為肺癌高風險族群。

衛生局長陳潤秋表示，肺癌個案存活率高低，與發現診斷的期別有關，目前新北市有16家醫院提供滿50歲以上具肺癌家族史或有重度吸菸史的民眾低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，符合資格的民眾請攜帶健保卡到合約醫院預約檢查日期。詳情請上衛生局網站／機關業務／健康促進／癌症防治專區查詢。