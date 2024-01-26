新北市都市更新會議26日審議通過板橋富豪社區的海砂屋都更案，這是2024年審議通過的首案，後續將於核定發布實施後重建，未來將興建3棟地下4層、地上15到19層的鋼筋混凝土造206戶住商混合大樓。新北市都更處表示，2023年新北共審議通過4案，今年預計要通過5案。

板橋富豪社區位於中山路2段及中山路2段416巷38弄所圍街廓中，基地面積3457平方公尺，目前共有68戶，為屋齡超過30年的5層樓鋼筋混凝土造建物。該社區於2019年被工務局鑑定為海砂屋，有重建急迫性。

由於沒有建商有重建意願，因此住戶決定採自主都更的方式重建，透過都更推動辦公室提供專業諮詢，後續再由都更處持續輔導，而該基地也符合新北市「都更二箭－主幹道沿線都更」政策，獲得15％基準容積加給，從300％提高至345％，更新後將回饋784.58平方公尺公共托老中心。

都更處說明，該案為今年獲得審議通的首案，新北目前共列管131處海砂屋，去年共有樹林潭興街、蘆洲光華段、新莊丹鳳及雙鳳段、新店行政段等4案審議通過，仍有23案在程序中，今年目標預計要審議通過5案。

都更處處長林炳勲表示，此案是市府培訓的都更推動師進場協助，住戶成立更新會且申請市府海砂屋鑑定全額補助；2021年在審議過程當中，提出都更事業計畫暨權利變換計畫申請，由市府輔導團隊協助更新會整合、邀集專家學者釐清估價爭議，經各方協助排除障礙，終於完成審議。