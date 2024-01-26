32歲香港女星麥明詩過去獲選為港姐冠軍出道，又因為劍橋大學法學士高學歷，被封為十優港姐、學霸港姐。2022年她被路人直擊與前港龍機師男友盛勁為坐經濟艙出國旅行，今(26日)港媒報導，小倆口被爆料已經在拍婚紗照，求證麥明詩媽媽，她回應：「不是今天，你問她吧！我不敢多嘴」，間接證實女兒要嫁人了。

麥明詩擁有高智商和出色外表，最不想提起的黑歷史則是和男星林作交往過，對方後來淡出演藝圈當保險員，曾多次發文攻擊她外型不如現任女友裕美好。據《東網》報導，近日有攝影師在IG限時動態曬出麥明詩穿白紗的照片，寫下「今天的新娘子」，並標註麥明詩照片，讓婚訊意外曝光。

知情人透露，去年麥明詩就被盛勁為求婚，今年3月將舉行婚宴，才會提前拍婚紗照，致電給麥明詩母親麥何小娟求證，對方表示不是今天，細節要等女兒自己說，至於是否滿意新女婿？麥何小娟笑說：「女兒喜歡我就滿意」，接著尷尬表示不能再多講。

其實早在2020年麥明詩就被傳和參加過TVB節目《衝上雲霄大選》的盛勁為交往，但當時她沒承認，2022年兩人被拍在經濟艙內頭靠頭甜蜜小憩，關係不言而喻，有網友批評：「活該被人拍，這麼省錢、這麼Cheap」，麥明詩還大方轉發留言說：「是的，我還要用準備要過期的Asia miles來換了」，間接承認戀情。