Aviation officials in America have just blocked Boeing from building any more of its 737 MAX 9 aircraft after a door blew out on an Alaskan Airlines flight.



It came as the company's chief executive was hauled to Washington to answer blunt safety questions. @DavidWoiwod #7NEWS pic.twitter.com/LyJmIC9qo3 — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) January 25, 2024

美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9型客機，本月稍早發生艙門在半空掉落的意外，導致機艙失壓，飛機緊急迫降。在停飛3周並進行檢查後，昨（26）日終於復航，營運長更親自坐鎮，藉此展現對飛機的信心，不過部分乘客仍免不了感到焦慮。

據CNN報導，美西時間26日下午4時左右，阿拉斯加航空1146號航班從西雅圖起飛，前往聖地牙哥，這是本月5日該航空一架波音737 Max 9客機艙門掉落，遭美國飛安單位下令全面停飛以來，該款客機首度復飛。

阿拉斯加航空營運長馮謬蘭（Constance von Muehlen）親自搭乘了這架航班，並坐在機艙門邊的座位上。她向記者表示，自己對這架飛機充滿信心。

#AlaskaAirlines COO Constance von Muehlen onboard the first #Boeing737Max 9 to fly with passengers after three-week grounding... https://t.co/kBjxxjuLpk — Aviation Figures (@AviationFigures) January 27, 2024

不過部分乘客仍不免擔憂。乘客莎拉（Sarah Edgbert）表示，她事前不知道自己即將搭乘737 Max 9客機，坦言一開始對此感到焦慮，「但我後來就意識到，這恐怕是目前最安全的飛機了，自從事故發生後，它經歷了很多測試。」

乘客肯特（Kent）則說，他不會因為發生意外而停止搭飛機，但「我也希望不會有壞事發生。」

波音737 Max 9主要由阿拉斯加航空和美國聯合航空使用，自從被勒令停飛以來，每天都有數百個航班遭到取消。與此同時，航空公司也向聯邦航空局（FAA）和波音公司提供數據，以改善後續的飛機安檢程序。繼阿拉斯加航空之後，聯合航空也將在1月28日復飛737 MAX 9飛機。