2024總統大選三腳督民調成各界關注焦點，有媒體報導，一名網路帳號為「有一說一」的YouTuber，選前釋出影片質疑《美麗島電子報》民調有問題，並稱民眾黨柯文哲票數「不會低於侯友宜」，開嗆若柯輸就給100萬。24日疑似該名Youtuber的男子真的將100萬現金送到吳子嘉公司，但吳不願意收下，還以「遺失物」報警處理。

據《三立新聞網》昨（26）日獨家報導，YouTuber「邏輯思考x有一說一」過去指控吳子嘉，「知道你民調是怎麼做的，或許一切合規，但絕對是聽過合乎規則裡面最偏頗的民調」。且他更在選前大嗆要「拿出身家」，向吳子嘉喊話，只要侯在1月13日的票，多阿伯（柯文哲）一票，就送100萬現金到吳的辦公室。

該報導引述台北市大安分局說法，《美麗島電子報》公司在24日報警，門口被外人放置一個包包，裡面有新台幣100萬元，請求警方予以協助。

警方到場後，發現為2名陌生男子將新台幣放置門口後旋即離去，後續陪同報案人將現金帶回派出所清點，並依規定受理拾得物。據警方表示，之後會調閱相關監視器畫面，了解男子身分，通知到案說明並將新台幣一百萬元發還。

另《邏輯思考x有一說一》昨晚也在YouTube頻道社群PO文，稱「所以，還有人懷疑我沒丟一百萬給吳子嘉嗎？有跟員工講是我給的好嗎！」