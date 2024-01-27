台北市1名陳姓男子，2022年3月請朋友找傳播妹陪酒，過程中竟趁傳播妹上廁所時下藥，傳播妹回來後喝下摻有愷他命的威士忌，而陷於意識模糊之狀態，陳男竟對她摸胸，脫短褲及內褲，以手指強制性交得逞。傳播妹事後提告，法院依以藥劑強制性交罪，處有期徒刑8年。可上訴。

判決指出，陳男透過友人找傳播妹陪酒，於2022年3月30日凌晨3時10分許，到台北市某處6樓陪酒，陳男明知愷他命屬毒品危害防制條例列管之第三級毒品，竟於凌晨4時許，基於以欺瞞之方式使人施用第三級毒品及以藥劑強制性交之犯意，乘A女如廁之際，將其持有之第三級毒品愷他命摻入A女飲用之威士忌內，使不知情之A女飲用該威士忌而陷於意識模糊之狀態後，先徒手撫摸A女之胸部，進而褪去A女身著之短褲及內褲，以手指插入A女之陰道內，以此方式強制性交行為得逞。

A女指控，我喝的酒是XR威士忌，是被告提供的，我當天都是一次倒少少的加冰塊喝，我喝了大約麥香紅茶鋁箔包3分之1的量，依我的酒量，若是慢慢喝，大概喝半瓶才會醉，當天前面在喝的時候都沒事，我去上廁所後回來，喝完那杯剩下的酒，過沒過久，我就覺得有點頭昏，被告就問我說是不是喝多了，我就說我覺得不太對，後面我就往後昏倒，然後感覺有人要拉我的衣服，用手碰我的下體，但是我意識很模糊，所以我不太確定，這只是我的感覺，醒來後我下半身的內褲、褲子都被脫掉，我覺得下體疼痛，被下藥性侵。

被告供稱，我是以現金1萬1000元購買A女的時間共4個小時，當天我有說清楚我要菸酒小姐，就是要陪吃愷他命跟喝酒等語，則於A女抵達案發地點後，被告理應直接要求A女一起施用愷他命，然被告卻在審理時辯稱：當時我是將粉末狀的愷他命放在桌上，我告訴A女若妳會用，妳就自己用，若妳不會使用，就不要用等語，即被告並未要求A女施用愷他命之情，因此法官不採信。

法官審酌，被告為滿足一己性慾，不顧A女之性自主權，為遂強制性交之目的，以欺瞞之方法使不知情之A女施用愷他命，在A女陷於意識模糊狀態之際，徒手撫摸A女胸部並進而以其手指插入A女陰道內，其對A女身心所造成之傷害及影響均屬深遠，考量被告願意賠償A女10萬元，法院依以藥劑強制性交罪，累犯，處有期徒刑8年。可上訴。

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