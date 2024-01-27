台灣兵役制度改為1年制，首批1年制新兵已於25日入伍，一名男網友好奇詢問，新兵入伍哪件事最有感，他個人認為是「便秘」，不知道為什麼剛進去都會便秘，引起網友討論，不少苦主留言＋1，直呼新訓中心有神奇的魔力，會讓人拉不出來，甚至有人說自己當年入伍足足有10天沒大號。

一名男網友昨在PPT上發文表示，回憶起當年當兵最有感的一件事情，那就是剛進去當兵竟然便祕，進去營區的最初幾天完全不想拉屎，班長似乎也頗有經驗，大約到了第3天就會直接問說「這3天沒大便的人來領浣腸藥！」

男網友指出，後來當兵的日期不斷縮短，這個狀況似乎有減輕，不過現在當兵又改回1年了，很好奇這些新兵大概要多久會想拉屎？也很想知道大家當兵的時候，也曾莫名毫無便意嗎？

貼文引起網友討論，意外釣出一票苦主，「之前有同梯快一周沒大便，軍醫知道後，直接開藥」、「我第3天才上出來，真的很奇怪，一輩子只有在新訓中心才會有拉不出來的問題」、「我第5天才上欸，到底有什麼神奇魔力會便秘」、「我10天，給你參考一下」、「替代役新訓同梯有6天沒大號的，就被抓去浣腸了」。