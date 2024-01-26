25日一早9點多，來自台南、高雄、屏東的役男陸續由遊覽車載送至官田新訓中心，不少人先自行理成小平頭，雖然戴著口罩，眼神看起來凝重。（張毓翎攝）

1年期義務役今年上路，首梯670名役男（陸軍2226梯）昨(25日)入營，展開8周入伍訓練。國民黨台北市議員游淑慧透露，選前曾接到一位阿嬤的電話詢問「孫子接到兵單，早當還是晚當兵好?」她則回「早當比較好」。

義務役期今年起恢復為1年，訓練加重，但薪資也明顯上升，基本待遇包含薪額與專業加給，二兵每月可領2萬320元。談到專業加給這件事，游淑慧昨在中視《庶民大頭家》中直言，若有這麼多特殊專業可以領到加給，那到外面工作其實可領更高薪水，因此不是錢跟當兵長短問題，而是這些年輕人會不會承受戰爭的風險，現在家長很擔心，為什麼役期要從4個月變1年，必要性跟急迫性是什麼?兩岸之間有可能兵兇戰危?

游淑慧更透露在選前曾接到一位阿嬤的電話，對方說「慘了，孫子接到兵役單，那晚當好還是早當好?」她回應，「良心的建議，早當比較好，越晚台海之間或民進黨狀況越不能掌握」。她也談到，這是很多家長的恐懼，不是抱怨當兵，而是當兵後會不會上戰場。