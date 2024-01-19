2024總統立委大選落幕，參選台北市士林大同區立委選舉，最終敗給「頭號柯黑」、民進黨當選人王世堅的國民黨台北市議員游淑慧，19日發文指出有65%的柯粉支持王世堅，但柯粉只看到「要柯文哲像男子漢」就點讚，現在如柯粉和民進黨所願，柯文哲像個男子漢的戰敗了，捧殺的宮鬥劇碼處處都在。

媒體人黃揚明18日在臉書發文，「選後驗證系列：柯票流向藍小雞 友柯、柯黑差很大」，指出台北市第二選區(士林大同)是「柯黑對決」，游淑慧應是這次少數比對手更難拿到柯文哲選票的藍營選將之一。過去游淑慧就曾自稱算是「柯黑議員」，這次選戰雖然游淑慧常跨區為民眾黨的蔡壁如、李有宜掃街輔選，但是柯文哲的選票顯然更愛與柯被視為CP的「超級柯黑」王世堅。

黃也指出，游淑慧獲2萬5,665票（較侯康配多4,314票），王世堅獲得4萬5,088票（較賴蕭配多1萬0,818票），王世堅過去在台北市議會與柯文哲的互動就是票房保證，真不愧是在「炎上」與柯文哲「政治聯姻」的「柯黑CP」。因此柯文哲的選票往他身上移動的比率比往游淑慧移動高出1倍，即使兩位選將都是「柯黑」，以年輕人為主體的柯支持者多數選擇王世堅，而非選擇非綠陣營的游淑慧。

對此說法，游淑慧19日也在臉書發文說，之前確實在民調發現，「65%的柯粉都支持王世堅」。她也去了解身邊柯粉的看法：「因為他們覺得世堅議員質詢柯文哲的都很戲劇化、比較好笑，不是真的質詢」。游也稱讚，因此黃揚明說王世堅和柯文哲被視為「CP」，有點好笑、但很精準。

游淑慧也指出，王世堅的臉書貼文中，最受到柯粉追捧的一篇，是「要柯文哲像男子漢一樣、不要藍白合，戰死也要戰」，但對於民進黨和王世堅來說，關鍵字是「不要藍白合，戰死也要戰」；不過柯粉只看到「要柯文哲像男子漢一樣」就紛紛點讚。

游淑慧直言，「現在如柯粉和民進黨所願，柯文哲『像個男子漢的戰敗了』」，捧殺的宮鬥劇碼處處都在，只能說大家關心角度不同。