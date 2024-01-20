聯電創辦人曹興誠1月11日出席「2024全球華文自媒體台灣大選觀選團」，遇到一位媽媽激動問「請問如果獨立的話，小孩子要上戰場嗎？」曹興誠回應「年輕人該為國家犧牲的時候，就應該犧牲」！這位媽媽後來仍嗆問，「為什麼因為你們要獨立，我們就要打仗？你為什麼不回答我這個問題？」充份表達出一位媽媽的憂心！

根據《民視》報導，曹興誠11日參加活動時，遇到一位媽媽激動問「請問如果獨立的話，小孩子要上戰場嗎？要讓我們年輕人上戰場嗎？」曹興誠回應：「年輕人該為國家犧牲的時候，就應該犧牲」。婦人追問，「可以現在保持和平就好啦？」曹則反問「保持和平每年台灣死多少人妳知道嗎？」

這位媽媽接續問「你知道上戰場死多少人嗎？」「你希望我們年輕人上戰場？為何不能保持現狀？」曹興誠表示，知道台灣現在自然死亡多少人？並直言：「妳不懂、妳完全不懂」。

這位媽媽質疑，「為什麼因為你們要獨立，我們就要打仗？你為什麼不回答我這個問題？」