國民黨趙少康、朱立倫 出席第四屆中山政經塾結業式

大選落幕，前中廣董事長趙少康昨(25日)晚與國民黨主席朱立倫出席第四屆中山政經塾結業式，與有意從政的青年學子對話並提出建言。會中被問及「認為說錯話跟不會說話哪個問題比較嚴重?」趙少康也大方回應，說錯話比較嚴重。

當年輕學子提出問題後，趙少康直接笑回「你們是講我選舉說錯話是不是?」現場發出一陣大笑聲，他也接著說，說錯話比較嚴重，不會說話是剛毅木訥、很老實。

以選舉辯論來說，趙少康表示，大家若覺得你一定很會講，講得好就沒什麼了不起，但若好像平常不會講話，但表現比預想好，就是「期望差」，你看美國總統選舉亂罵人，但一當選就說將來面對挑戰多，立刻降低期望。因此他認為說錯話比較嚴重，「回去很懊惱，真的想把舌頭咬掉」。

趙少康也跟青年學子說明，選舉都在犯錯，沒人不犯錯，誰最會利用時間，犯錯最少，也能彌補的錯，選舉正是如此；他也提到，選舉很好玩、不辛苦，但是選後、選上才辛苦。