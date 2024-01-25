民眾黨日前拋出國會改革4項承諾，做為立法院正副院長選舉與藍或綠合作的條件。儘管一般都預測藍綠都不會理會這份考題，但國民黨立法院長提名人韓國瑜昨(24)日率先表態支持國會改革，民眾黨對此表示歡迎；據了解，韓國瑜也要求搭檔、立委江啓臣加碼呼應，就過去8年行政權一權獨大，「霸凌」立法權的案例，包括官員反質詢、調閱資料遮蔽掩飾等「藐視」立法院的行徑，都提出具體的國會改革方向。

面對新國會三黨不過半的政治生態，掌握8席立委的民眾黨在龍頭改選一役的動向備受關注。民眾黨提出國會改革4項承諾的考題，做為支持藍或綠候選人的依據，韓國瑜昨天透過臉書表示，這些日子，聽到許多對於國會改革的建言，都非常有道理，諸如建立國會聽證、主張國會調查權、強化人事同意權、強化利益迴避、公布經費使用，有的人也提到正副院長選舉記名投票等等。有些主張及法案，在前幾屆的立法院就曾提出，可惜未被重視、沒有落實。每位委員所提出的改革意見，都很重要。

他強調，新國會、新民意，必須展現強大的制衡力量，才能有效的監督執政。有改革才有進步！因此鼓勵也樂見委員踴躍提案，我們樂於支持，共同合作修法，再造完善的國會，落實公平正義。據悉，韓國瑜在出手前，曾與江啓臣討論過內容，韓的部分就國會改革立場做原則性的宣示，至於具體部分，再由這8年在立法院有「切膚之痛」的江啓臣做補充說明。此外，基於兩人基本分工，江啓臣未來也將加重在國際事務上的發言。

江啓臣接受《中時新聞網》訪問也表示，民進黨過去8年完全執政，讓立法院成為行政院的立法局，行政官員備詢實問虛答、甚至反質詢，不只違反誠實說明的憲法義務，更是藐視國會、踐踏民意，過去他就曾提案修法，要求會議主席對於備詢官員有虛偽陳述或反質詢，必須立即制止並要求官員據實答覆；另外，立法院依法調閱之資料也不得遮蔽掩飾，這些都是為了捍衛國會尊嚴，落實監督制衡，以避免行政濫權的憲法義務。