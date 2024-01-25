戰鬥藍發起人趙少康今(25日)邀請國民黨準立委韓國瑜、徐巧芯及立委賴士葆給新科立委上課。徐巧芯今負責分享社群媒體、議題攻防心得，晚間也在臉書總結4個要點，鼓勵大家親自使用社群媒體、心態要正確、團結，並強調「攻擊就是最好的防禦」，要試著狠狠的殺球在對方的頭上。

徐巧芯在臉書發文，今天出席《戰鬥藍-新科立委座談會》負責分享社群媒體、議題攻防的心得，其實她自己也是菜鳥立委，是她有很多要跟大家學習。

徐巧芯列出4個要點，「第一，心態要正確。做政治工作不可能人人好，一定會有人不喜歡你，這很正常，所有負面的情緒留給自己就好，我們對外永遠要保持正向、樂觀、自信的態度，才有資格帶領支持者們一起迎向新的挑戰。」

「第二，不要忘記我們還有彼此」，徐巧芯說，「國民黨是一個大家庭，我們都不是孤獨的，遇到問題不要害羞，可以請家人們幫忙、互相支援，看到別人需要幫忙也應該主動伸出援手。團結力量大，別讓對手各個擊破。」

徐巧芯也提醒，儘量自己使用社群媒體，不要只靠「小編」。只有親自跟粉絲甚至黑粉溝通，才能夠理解彼此的想法。自己不願意接近網路或網友，憑什麼要人家支持你呢？盡可能嘗試本人回覆，才不會失去自媒體真正的精神。

最後，徐巧芯點出最關鍵一點，「攻擊就是最好的防禦」，當被惡意攻擊的時候，除了解釋以外，更要記得試著狠狠的殺球在對方的頭上！不要被攻擊就慌張，很多時候可以化為轉機或助力。她也舉自己最近的「春聯」事件，本來她還沒有想宣傳的，「多謝了塔綠斑的幫忙，讓命理老師出面說明我的春聯貼了可以發大財，導致供不應求，現在還要加印紅包袋」。

徐巧芯說，很開心今年進入國會有這麼多志同道合的年輕夥伴一起，2月1日就要進入立法院了，最近正在緊鑼密鼓地整理辦公室、準備議題、新的服務處，可以說一切都是緊鑼密鼓，非常忙碌。相信這一屆的國會可以讓大家看到一個嶄新而且團結的國民黨！