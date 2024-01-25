前大陸媒體人王志安日前在網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》嘲笑身障者，疑影射民進黨不分區立委候選人陳俊翰，招惹許多網友砲轟，親綠人士、綠媒更是連連痛批，除指責王志安，也抨擊該節目。台北市議員李明賢認為，如果賴政府的起手式，是讓民進黨側翼把《賀瓏夜夜秀》當敵人圍剿、跟社會對幹，接下來朝野會很恐怖。前立委郭正亮也直言，賴清德若選後沒檢討，還把矛頭指向沒有投他的人「這不就是硬拗，奔向綠共轉型嗎？」那國民黨也該拿出作戰的樣子，安全帶綁好準備作戰。

王志安在《賀瓏夜夜秀》疑歧視身障人士，綠營支持者為陳俊翰打抱不平，而綠委鄭運鵬參加該節目的影片昨晚上線，民進黨政策會執行長王義川竟直接在社群媒體開轟自家人鄭運鵬，要求鄭表態，也有許多網友要求節目贊助商做出回應，甚至自發抵制，爭議持續延燒。

對此，國民黨台北市議員李明賢今(25)日在政論節目《大新聞大爆卦》認為，王志安是該道歉，《賀瓏夜夜秀》節目組也要道歉或下架節目來解決問題，但王義川卻在批評鄭運鵬，民進黨像是把《賀瓏夜夜秀》當成洪水猛獸，非我族類就要圍剿，敗選之後若是這種態度很恐怖，等於把全世界都圍起來。民進黨接下來是少數執政，若還與民意、網路對幹，抓到一個哏就要清算，只會把盤越做越小。

李明賢直言，「如果民進黨側翼圍剿夜夜秀是賴清德政府的起手式，要跟社會多數對幹，未來立法院朝野會很恐怖」，賴清德需要對這件事表態，可以譴責王志安，但也該呼籲側翼不要圍剿網路節目。

同台的前立委郭正亮也說，如果賴清德敗選沒有檢討，反而是把矛頭往外，指向沒有投給他的人，那民眾黨、國民黨甚至網路節目的安全帶就要準備綁好了，毫無自己檢討，也沒有要與蔡政府8年執政的爛攤子切割，「這不就是硬拗嗎？不就是一路奔向綠共轉型嗎？」那大家就準備作戰，國民黨該拿出戰的樣子，而且今年藍營有很多年輕的新科立委，要肢體衝突也不用怕民進黨。