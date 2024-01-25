網路節目「賀瓏夜夜秀」因中國大陸來賓王志安歧視民進黨不分區立委提名人陳俊翰身障言論爭議，綠營一片撻伐，但24日晚間，該節目播出民進黨立委鄭運鵬受訪影片，卻引發民進黨政策會執行長王義川留言質問，「你的態度呢？你主張賀瓏本人道歉嗎？」鄭運鵬說，他並未在王志安節目錄製現場。不過「王嗆鄭」這串留言，引來更多留言。

王義川昨晚在鄭運鵬臉書下面留言質問鄭，「你參加的節目，賀瓏附和中國人訕笑陳俊翰，你沒抗議，請你直接要求賀瓏本人公開道歉，影片下架，別囉嗦！」鄭運鵬回應，「我不在現場，也是剛剛看網路才知道那一段在講什麼」；王義川繼續追問，「那你的態度呢？你主張賀瓏本人道歉嗎？把影片下架嗎？」

而這串留言因為大家意見正反兩面，有人挺鄭運鵬、罵王義川，也有人支持王批鄭。

鄭運鵬隨後也透過社群平台Threads說明指出，上星期六去錄賀瓏夜夜秀，是他在1月13日後唯一的一次錄影，也是唯一一次的訪問。

他說，原因沒有別的，和他申請threads帳號一樣：「聽說那裡的受眾年輕，很多支持柯文哲。」。 從政20多年了，對自己的政治判斷有把握；年紀50歲了，對自己的幽默感有自信；和火舞團練那麼久了，對自己的吞火技術很滿意；「孩子都爆紅了，我對自己比鄭運鵬的兒子更受歡迎自信爆鵬」！

他說， 這次錄影對他來說是很新鮮的，這不是政論節目，不同來賓沒有同台，是一段一段分開錄。所以不知道其他來賓在做什麼，也沒有遇到。 不過，他相信，當天台下的觀眾都知道他要表達什麼。「我會讓他們有歡笑、有學習、有改變，而且我一定是最受歡迎的那一位。 大家放心，我是鄭運鵬，也是鄭運鵬兒子的爸爸，也是你們喜歡的那個人」。