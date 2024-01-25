【全程字幕】上課了！韓國瑜狂爆料黨內「不良事蹟」？ 「神比喻」警告新科立委 @ChinaTimes

國民黨立法院長參選人韓國瑜今天接受戰鬥藍召集人趙少康邀請，給新科立委上課，韓國瑜致詞時強調，大家都像是準備展翅的小鷹，但要小心隨時等你墜落的狐狸；他舉新竹市長高虹安為例，高如果有上過類似的課，助理費安排會不會更有技巧？她想受傷嗎？不想，但是卻受傷了。

趙少康今天邀請韓國瑜、賴士葆、徐巧芯與新科立委分享立院以及議題攻防。韓國瑜說，關於立法院的問政、提案與預算審查，賴士葆的經驗豐富，他今天來是想談談心裡話，希望新科立委謹記他描繪的一個畫面，小鷹從懸崖邊準備展翅高飛，起飛成功了他就翱翔九天了，失敗了就被底下的也狐狸叼走，小鷹永遠要記得下面總有野狐狸在等著你墜落。

韓國瑜說，如果高虹安聽過類似的課，助理費安排會不會更有技巧？他想受傷嗎？不想，但是卻受傷了；曾經有某個立委跟他哭訴，他政治獻金清清白白都列上去，就因為開了一個會，產生了對價關係，被判刑，若是再給他機會重新了解一次，他願意這樣做嗎？他一定不願意。

韓國瑜提到，副總統賴清德說他當立委從來不去KTV，「我做了不好示範，我當立委偶爾還是會去唱歌喝酒聊天，但我們心中有浩然正氣，有正念，這點絕不能騙」，但各方面要注意，利益集團跟你接觸怎麼辦？他要來他臉上不會寫利益集團，沒那麼笨的。

韓提到自己的經驗，曾經有幾個立委要他簽名，說簽名就有錢拿，還說是合法的，且已經3個立委都簽了，他說他不敢簽，過幾天他再去找那個立委聊天時，卻看到自己的私章蓋在上面，對方說因為他不肯簽，只好刻章幫他蓋了，韓就開罵了，「你們搞什麼東西你們？」這就是陷阱，務必要小心防範。

韓國瑜強調，老師傅很重要，要有資深立委陪你們帶你們，這是他語重心長，要認真問政、優秀表現，還要平平安安，待在國民黨千萬不能丟臉，海內外對我們黨團期待非常高，在天人交戰時一定要想起這畫面，「小鷹在飛，野狐狸在等」，一言一行都要謹慎為之。

趙少康也補充，搞政治都想越飛越高，但至少最後要全身而退，他看過太多人不能全身而退的，下場很慘的，韓國瑜講這話語重心長，很多時候面臨要天人交戰，就是不能拿人的錢，不拿錢，任何決定是我的決定，一拿錢，決定再對，都會有問題。