國民黨立委傅崑萁宣布登記參選國民黨立院黨團總召，將與國民黨立委賴士葆競逐。賴士葆今天呼籲黨中央以及立院正副院長韓江兩人不要介入黨團自主的選舉；媒體問及黨主席朱立倫曾稱傅崑萁有能力制衡民進黨團總召柯建銘，賴士葆認為那只是場面話，不代表什麼意思，「過去8年我們都在抗爭，我帶頭在前面衝，打到傷痕累累，頭破血流，那時候傅崑萁好像都沒看到欸？」

賴士葆說，日前傅崑萁接受少康戰情室訪問，下節目後有去請他支持自己擔任總召，也問了他要不要選，當時他說還要想想，既然他現在要參選了，那就是君子之爭，他也呼籲黨中央以及韓江兩位正副院長參選人不要介入黨團自主，尊重黨團成員的意志。

對於朱立倫日前稱讚過傅崑萁能抗衡柯建銘，賴士葆說，這就要看怎麼解讀，因為當時傅崑萁禮讓了，朱立倫講了些場面話，不認為這些話有代表什麼意思，「過去8年我們都在抗爭，我帶頭在前面衝，打到傷痕累累，頭破血流，那時候傅崑萁好像都沒看到欸？」

媒體也問是否自認能與柯建銘一對一對打？賴士葆說，他跟柯建銘有多年打交道經驗，雖然過去8年沒有擔任總召，但是黨團幹部時常請他去與柯建銘協商，跟柯建銘談判的經驗相當多。

至於有無可能兩人協商黨團總召輪流當？賴士葆坦言這也是一種可能性，畢竟一年一任，這是一個服務的工作，「小黨鞭書記長是小弟，大黨鞭總召是小小弟」，完全就是為大家服務；媒體問如果傅崑萁也說「讓大哥先當」會不會讓，賴表示，登記完會有協調過程。

中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康今舉辦新科立委戰鬥營，找賴士葆、韓國瑜及徐巧芯給新科立委上課，外界有人解讀賴傅之爭是戰鬥藍跟黨中央開戰，賴士葆表示，沒想那麼多，戰鬥藍也不是什麼次團，他今天就是來上課的；每個黨團成員他都會極力去爭取支持，每一個人他都打電話去拜票。

趙少康也澄清，這活動早就決定要辦了，因為這次很多新科立委從外縣市來，心裡可能有些惶恐，賴士葆很資深，請他來講議事規則，徐巧芯講議題攻防，他則是以過去輔選新黨當選21立委46個國代的經驗，分享如何當個好立委的經驗。他強調，戰鬥藍只是精神號召，要有戰鬥的精神，不是次團也不是派系，分進合擊協助國民黨。