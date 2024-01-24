外界關注國民黨立法院黨團總召選舉，黨內開放登記至25日中午，國民黨立委賴士葆、傅崐萁先後表態將爭取參選，先前傳出也可能角逐黨鞭的國民黨準立委李彥秀24日晚間表示，「不選黨團總召」，讓給兩位資深立委，也透露雙方都有來拉票，「這局總召競爭很激烈」。

國民黨資深立委賴士葆24日上午搶先登記參選總召。資深立委傅崑萁退出副院長之爭後，24日晚間也表態，在經過與家人溝通後，取得家人諒解與支持，毅然決定承擔責任，參選國民黨立法院黨團總召。

先前曾傳出，剛回鍋擔任立委的李彥秀也可能競逐黨團總召一職，李彥秀24日晚間接受《壹蘋新聞網》電訪時表態，「讓給兩位資深立委參選」，她說自己剛回到立法院，想跟其他立委多熟悉，同時再強化地方組織，但她還有黨副秘書長的角色，也可以從旁協助黨團運作。總召需要傳承角色，所以就讓資深立委帶領，她先跟著兩位在新會期國會學習。

對於會支持賴士葆還是傅崐萁，李彥秀笑回「不能說」，因為兩位拉票非常激烈，傍晚就接到傅崐萁的電話，但先前就有接到賴士葆電話，且雙方好朋友也都各自拉票，「這局總召競爭很激烈」。