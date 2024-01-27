立法院正副院長選舉2月1日登場，民眾黨主席柯文哲要求藍綠候選人到黨團溝通。國民黨院長參選人韓國瑜29日將拜訪溝通。綠委林俊憲譏，被騙一次不夠，那有沒有再被騙第二次？還敢跟民眾黨密室協商啊！民眾黨準立委反嗆「精神錯亂」，民進黨主席賴清德如果有什麼指教，歡迎公開講清楚，不要透過子弟兵放一些邏輯不通、不知所云的話。

林俊憲昨在臉書發文表示，下週四就是新一屆立法委員就職與正副院長投票，柯主席再次出招，要兩大黨的正副院長候選人去民眾黨團「政見發表」，甚至還要舉行他們最痛恨的「密室協商」，閉門討論。「這件事與民眾黨有關，不知道最公開透明的國昌老師，現在有沒有立場發表一下看法了？」

林強調，民進黨還是一樣的立場，院長選舉是院長選舉，以後要合作再個別依議題討論，不要把兩件不相干的事擺在一起。至於國民黨，如果你們還願意被民眾黨騙進去密室協商，顯然是上次藍白合還沒學到教訓，一出來阿北就翻臉不認。「騙一次不夠，那你有被騙第二次嗎？」

林酸，如果這是國民黨成長必要之痛，那你們就去談吧，事不過三，希望兩次就能讓你們真正學到，跟沒有誠信的人合作是沒有好結果的！

「精神錯亂的林俊憲」。黃國昌批評，關於立法院正副院長選舉，柯文哲正是對於民進黨成員多方的私下請託，感到不勝其擾，才在昨天與黨團成員討論後，公開邀請藍綠兩黨有意競逐者，前來民眾黨團與黨團成員交換意見。

黃國昌說，結果，如此開大門走大路的作法，竟被賴清德的子弟兵林俊憲抹黑為「密室協商」，簡直是莫名其妙！

黃國昌酸，林俊憲何時沾染上了柯建銘這種偏好私下喬的惡習？還是林俊憲反對民進黨正副院長候選人前來民眾黨團拜訪？賴清德如果有什麼指教，歡迎公開講清楚，不要透過子弟兵放一些邏輯不通、不知所云的話。