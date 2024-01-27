民進黨立委鄭運鵬日前挑戰桃園市第一選舉區立法委員三連霸失利，卻在宣傳行程中因帥氣兒子「德德」站台，讓他也瞬間成為話題人物，最近他上《賀瓏夜夜秀》，被問到「某某靠兒子在選而已」，讓鄭運鵬第一時間決定打給兒子求證，他問德德：「爸爸有靠你選舉嗎？」德德竟秒回：「爸爸沒有嗎？」笑翻眾人。

鄭運鵬近來積極經營網路社群，還翻牌不少粉絲留言，他索性自嘲，在自我簡介上寫著「鄭運鵬兒子的爸爸」。近日他上《賀瓏夜夜秀》玩模仿《百萬小學堂》的橋段，其中一題問是誰靠兒子在選舉？選項有蔡阿嘎、鄭運鵬、余天、統神，他放話要Call Out打給兒子，立刻掀起全場歡呼。

【#賀瓏夜夜秀】#酸民百萬富翁｜鄭運鵬

德德接起電話聽到問題後，先是回答應該是鄭運鵬，鄭運鵬不死心追問：「爸爸有靠你選舉嗎？」被德德反嗆：「爸爸沒有嗎？」還笑說：「這是你的問題還是我的問題？不要推給我！」鄭運鵬沒好氣的說剛剛全場聽到德德的聲音，觀眾的掌聲比他剛剛入場時還大聲，德德嗆說：「理所當然啊！」主持人賀瓏更讚德德的人氣有如韓星。

最後，鄭運鵬自嘲說：「這次余天大哥沒有選，算我幫他背下來！」回答是自己，結果果然是正解，但答對這題的獎金竟直有10元，網友笑說：「德德的反應又快又有自信，假如有天兩人同台互動肯定更精彩」、「這集最大的收穫是聽到德德的聲音」、「德德果然有遺傳到月月鳥（指鄭運鵬）的幽默感」、「鄭運鵬教兒子要說謝謝賀瓏叔叔，有禮貌有家教」。