42歲女星謝忻因為和阿翔爆出不倫戀，事業遭到重創，離開了主持多年的綜藝節目《綜藝大集合》。近日她在Threads分享過去在節目遇到的小故事，她透露遇過來賓玩遊戲太認真跌倒，她提醒對方小心走光，沒想到對方卻表示，為了搶鏡頭，她就是故意要給人看的。

謝忻發文揭露，某次在節目上玩大風吹搶椅子的遊戲時，其中有一位穿著牛仔短裙的女明星，玩得太認真，沒搶到椅子，摔得四腳朝天，謝忻看到和對方說「你不要這麼認真啦！假裝跑就好了，不然安全褲被看見。」沒想到，對方很大方地回她「我沒穿安全褲吔！我就是要給人家看啊，不然哪有鏡頭。」揭開女明星為搶鏡頭，生死鬥內幕。

謝忻揭綜藝節目內幕。(圖／謝忻 Threads)

貼文一出，網友笑說「那女星不錯，很懂男觀眾，但真露出來製作單位也是剪掉」，謝忻回「的確，但是如果你打小草莓的話，也是可以多少符合觀眾的期待。」也有人諷「看怎麼開，星途就怎麼開的概念嗎...」，謝忻則說「可是製作單位，都叫我穿長袖、長褲、高領尤佳」。

對於網友提到「摔倒還要找鏡頭摔，這也要是技術」謝忻則回應「摔倒本來就是要找鏡頭摔啦（基本常識）不然如果鏡頭沒拍到你不就白摔了..」此外，還有網友誇謝忻「你真的很善良」，謝忻則是有點不自信表示「你真的不要這樣形容我，我人格偏扭曲；形象偏糟糕；脆(Threads)偏瘋。」