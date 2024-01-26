新一屆立法正副院長選舉，民眾黨今（26日）拋出新考題，希望國民兩黨的正副院長候選人到黨團說明想法。國民黨立法院長參選人、準立委韓國瑜稍早回應，願意釋放最大誠意，前往拜訪溝通在野的伙伴，尋求團結合作的契機。與韓國瑜組「韓江配」的國民黨立委江啟臣重申，國民黨身為立法院多數，真心誠意推動在野合作，他也承諾願將副院長一職優先禮讓民眾黨提名人選，但也強調「韓江配如果沒有院長，我必會果斷退出副院長選舉，信守與韓市長『同進同出』的政治承諾」。

江啟臣今在臉書發文說，這次立法委員的選舉結果，展現了反對國會一黨獨大、多數暴力的新民意，更期待新國會更能發揮監督制衡力量，有效揭腐清弊、找回公平正義，因此國民島樂見也支持任何能讓國會更透明、監督更有力的國會改革方案，未來共同討論，合作修法，讓立法院校正回歸應有的憲法角色。

江啟臣表示，「國民黨這次努力不夠，未能過半，但身為立法院最大多數，我們真心誠意推動在野合作，我也承諾願將副院長一職優先禮讓民眾黨提名人選，就是要結合所有力量，一起捍衛國會尊嚴，發揮監督制衡，終結行政濫權，才能不負800多萬民意的期待。」

江啟臣強調，「我們不會忘記人民的託付與期待！韓江配如果沒有院長，我必會果斷退出副院長選舉，信守與韓市長『同進同出』的政治承諾。韓國瑜市長與我的初衷不會改變，我們會繼續以民為本，做人民的大喇叭，一起用力監督政府，為我們的民主價值、人民的公平正義，不斷勇敢發聲！」