新一屆立法正副院長選舉，民眾黨繼喊出4項國會改革訴求後，再出招要求藍綠候選人到黨團溝通。針對藍、綠陣營邀約私下拜訪，柯稱，「知道什麼叫關鍵少數嗎？就是每天接到很多不想接到的電話」。媒體人謝寒冰對此批，怕熱就不要進廚房，不要扭捏作態、拿翹，否則只會被看破手腳。

針對藍、綠陣營都有邀約私下拜訪，柯昨（27日）笑稱，「知道什麼叫關鍵少數嗎？就是每天接到很多不想接到的電話」，他不堪其擾，「兩邊跟我們都關係很好」，若私下見面，會增加太多想像的空間，造成困擾。他強調，在外面放話的不算，就到黨團來正式表達。

謝寒冰昨在在中視《庶民大頭家》中批，柯文哲最大問題就是一直顛三倒四、翻來覆去，其實民眾黨原本可以走自己的路，卻裝高姿態；他並奉勸柯，不想接到的不想接的電話，那要不要退出政壇，怕熱就不要進廚房，說到底其實只有8票。

謝寒冰也直指民眾黨最大問題是沒有誠信，從選前到選後一直變，柯文哲一直在情緒勒索，籲柯不要扭捏作態、拿翹，否則只會被看破手腳。