新一屆國會即將開議，立法院也在25日進行立委研究室抽籤，國民黨不分區立委當選人韓國瑜抽中青島二館3506研究室，也就是連任失敗的民進黨立委高嘉瑜的辦公室。不過高嘉瑜相當自豪的說，她的辦公室是立法院萬中選一、獨一無二的「部長級」辦公室，格局非常特別，有獨立的小閣樓VIP包廂，她也把壁癌整修好、粉刷成粉紅色，花了很多心思裝潢，一卡皮箱就可以進駐；對於留給韓國瑜的禮物，高嘉瑜說，除了心意跟祝福，她的辦公室有很多槍(模型)，韓國瑜喜歡可以挑一把。

韓國瑜有意爭取立法院長，但若未能當選，就將接手高嘉瑜的青島二館3506研究室，不過進駐該辦公室的立委，已經連續四屆都未能連任，也被笑稱是「籤王」。

高嘉瑜今(26日)在政論節目《狠狠抖內幕》非常自豪地說，她的辦公室是立法院萬中選一、獨一無二、非常棒的辦公室，因為格局非常特別，除了助理辦公室外，還有獨立的小閣樓，等於自己有VIP包廂，跟其他辦公室連在一起不一樣，「可以說是部長等級的優質辦公室」。她日前在臉書曬出整理辦公室槍枝模型的照片，就是在小閣樓拍攝。

高嘉瑜也吐槽，她當時進去的前一手是柯志恩，可能因為柯是不分區立委就沒有多加整修，都是壁癌、漏水，閣樓只有一張桌子，她進駐之後，就花很多時間把整個壁癌漏水都重新粉刷，變成粉紅風的辦公室，還多隔一個門，多一個空間可以利用。

高嘉瑜自豪說，誰抽到這個辦公室真的是最幸運的人，真的花了很多心力。她也笑稱，而且粉紅色也可以大家心情更柔和，很適合韓國瑜，減少暴戾之氣，像她在立法院問政都非常理性、溫和。

高嘉瑜提到，但如果韓國瑜沒有當選院長，就代表這間辦公室的魔咒還在。不過青島二館只有七、八個委員的研究室，格局比較特殊、比較僻靜，可以讓人修養身心。

另外，高嘉瑜今日受訪時也建議韓國瑜，辦公室裝潢真的不要動，這間辦公室已經是最好、完美的格局，經過很多思考才能打造這樣毫無缺點的辦公室，若真的要動，可以思考一下粉紅色是不是適合他，像是改成藍色之類，除此之外無可挑剔，一卡皮箱就可以進駐。

被問及會不會留禮物給韓國瑜，高嘉瑜說，除了她的心意跟祝福外，辦公室有很多槍（模型），韓國瑜喜歡的話可以挑一把，但不管是撿到槍或砲口對哪，在國會、民眾期待朝野能夠站在民生、台灣更好的角度合作，而不是過去朝野惡鬥、互相杯葛，導致很多福國利民政策無法推動，未來四年藍綠都不過半情況下，希望大家坐下來好好溝通，對民生、對中共大家都應該立場一致。