民眾黨前立委蔡壁如沒有受邀參加民眾黨尾牙，餘波盪漾。前立委郭正亮表示，這件事對民眾黨是一個警惕。他甚至認為，蔡壁如應可拿到民眾黨最佳人緣獎，準立委黃珊珊搞不好排在後面，黃珊珊還要選市長嗎？這對黃珊珊很傷。

郭正亮今(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，若說民眾黨尾牙風波是行政失誤，真的是難以理解。星靚點餐廳隨便擺都有50桌，民眾黨現任立委跟參選立委加一加，也只有15個人，只有兩桌而已。若是要感謝幫助最大的人，館長、愛莉莎莎等人，當然可以理解，才幾個人，但立委是主要的主角，沒有被邀請，這是什麼樣的感恩餐會。

郭正亮點出，當初蔡壁如被放生，民眾黨中央跟民眾黨主席柯文哲有協助她募款嗎？某位深藍民間人士把蔡壁如介紹給盧秀燕，盧秀燕一聽就覺得有道理，盧秀燕有智慧，覺得要跟民眾黨建立友誼的橋梁，所以答應全力幫她；後來台北市長蔣萬安還去站台，所以就變成藍白合作的佳話，而且蔡壁如只輸7200票。

郭正亮接著指出，蔡壁如總有幫民眾黨拉到不分區選票，這樣的功臣，竟然被漏掉。當然民眾黨會解釋為「行政疏失」，是秘書處該打屁股，還有台中、高雄也會辦。但據他了解，其他地方辦的都是茶會，不是尾牙。有人會覺得民眾黨內權鬥可以高過一些共同標準，對黨就是一個警惕。

另外，郭正亮認為，蔡壁如應可拿到民眾黨最佳人緣獎，準立委黃珊珊搞不好排在後面，黃珊珊還要選市長嗎？這對黃珊珊很傷。