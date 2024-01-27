周宇柔（左）和馬俊麟在戲裡偷情，親得難分難捨。（民視提供）

周宇柔（左）和傅小芸戲裡是小三和正宮對決，戲外會互相打氣。（摘自周宇柔臉書）

周宇柔長相清新，近期在８點檔的演出受到關注。（摘自周宇柔臉書）

馬俊麟近日在民視8點檔《愛的榮耀》中背叛正宮傅小芸、外遇周宇柔，2人即使被罵翻還是愛得難分難捨。此情節不免令人想到多年前他和王瞳因拍戲而生的感情風波，招來不少網友批評他是「本色演出」。

據知《愛的榮耀》製作人王珮華當初花了不少時間說服馬俊麟接演，認為不管他飾演癡情男子或是渣男都會有人罵，應該要著重自己的演技而不是角色本身；也透露其實演小三的周宇柔比較抗拒這樣的劇情設定。

周宇柔受訪時說自己會抗拒是因為沒有心理準備，「我是臨時被換到這個角色，完全不知道會怎麼發展，有點唐突。」她坦言比起演小三，她更不認同角色「萱萱」對本來是好友的正宮，表現出的行為態度，很難說服自己，但從拿到劇本到上戲沒有太多時間消化，苦笑說：「我就是硬上。」

和馬俊麟演吻戲壓力大？周宇柔表示演戲那麼久，每次遇到吻戲還是會很緊張，「但我當下會很專注，希望順利過關，就不用一直重來。」她雖然一直有在演戲，但還是8點檔的新人，這次演反派很意外觀眾會入戲到一直來罵她，還和也是演反派的陳妍安取暖，「我有嚇到觀眾反應那麼大，但正式來開拍時，還是一下就進入角色了，我想這就是燃燒的演員魂。」也感謝不少演反派的前輩給予鼓勵。