受強烈大陸冷氣團南下影響，金門地區今（22）日東北季風明顯增強，下午已吹起6-7級強陣風，加上海上風浪過大，金門縣港務處稍早公告，金廈小三通自今午2時30分起暫停航駛，請搭船旅客特別留意航班狀況，5時雖復航，可是仍有300多位旅客行程受影響。
金門縣港務處公告，經與陸方協商，因今日風浪過大，金門往返五通航線自今午2時30分暫停航駛，復航時間將根據海上風力情況滾動式調整，另行通知。雖於下午5時宣布復航，但行程受影響的300多位旅客恐仍無法全數消化，僅能視明天天氣狀況決定是否正常航行再行搭船。
受強烈大陸冷氣團南下影響，金門地區今（22）日東北季風明顯增強，下午已吹起6-7級強陣風，加上海上風浪過大，金門縣港務處稍早公告，金廈小三通自今午2時30分起暫停航駛，請搭船旅客特別留意航班狀況，5時雖復航，可是仍有300多位旅客行程受影響。
金門縣港務處公告，經與陸方協商，因今日風浪過大，金門往返五通航線自今午2時30分暫停航駛，復航時間將根據海上風力情況滾動式調整，另行通知。雖於下午5時宣布復航，但行程受影響的300多位旅客恐仍無法全數消化，僅能視明天天氣狀況決定是否正常航行再行搭船。
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