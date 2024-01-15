許仁杰劇中買花想要挽回女友卻反挨打。（民視提供）

許仁杰劇中買花想要挽回女友卻反挨打。（民視提供）

周宇柔劇中氣打許仁杰。（民視提供）

許仁杰在民視8點檔《愛的榮耀》飾演的角色李信宏，是個從小在孤兒院長大，面對愛情沒有安全感的人，劇中被女友萱萱（周宇柔飾演）提出分手後，他極力想要挽回，只是沒想到送玫瑰花給對方，卻遭來一陣痛打。他說人生第一次被玫瑰花暴打，算是成就解鎖。

周宇柔一開始不敢打，很怕讓他受傷，所以開拍時，他還「柔性勸導」周宇柔敞開心胸來打他；他說，當玫瑰花打在身上時，滿像被鞭子抽打，而花瓣在空中飄的時候，「有一種既浪漫又淒涼的感覺，但還真的滿痛的，尤其玫瑰花的梗，雖然製作單位有處理過，但大力甩打在身上還是挺有感覺的」。

周宇柔也在打許仁杰的那場戲中，無意間罵出髒話，她當下沒有發現，直到播出才被討論，她說自己太投入角色，才忍不住說出真心話，但直率的反應，也讓觀眾及粉絲直說「超派、超可愛的」。許仁杰表示自己這一次在《愛的榮耀》變成大家的出氣包，在劇中收到許多人的巴掌，剛好當天天氣比較冷，所以剛好趁動作戲讓自己暖身一下。