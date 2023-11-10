吳婉君樂收禮物，開心棚內拍《愛的榮耀》過40歲生日。（民視提供）

演員吳婉君在民視8點檔《愛的榮耀》飾演落難名媛「何愛嘉」，今（10）日是她的生日，同劇演員也策劃生日驚喜，趁她拍攝外景轉棚內的時候，備好蛋糕悄悄聚集，等她出場再拿出蛋糕慶祝，這陣子忙碌的拍攝，看到大家給的驚喜令她著實嚇了一跳，也把生日願望獻給《愛的榮耀》，「收視長紅，步步高升。」

吳婉君在攝影棚度過40歲生日，劇中演員陳妍安、陳又榕、陳家逵、洪浩竣等人也現身祝福，讓她又驚又喜。吳婉君表示本來沒有過生日的習慣，今天看到班表滿滿，想說就這樣默默過，結果從外景拍攝回到棚內，突然看到劇中飾演妹妹的陳又榕，端著8瓶酒進來，大唱生日快樂歌，而且洪浩竣還當場獻唱自己的歌曲〈傻孩子〉，讓她一度熱淚盈眶，直喊「真的相當感動！」

為了幫姐姐慶生，陳又榕換上展現好身材的小可愛，笑說「我是把誠意帶出門，完全沒有要跟姐姐搶風采喔！」飾演吳婉君的舅舅陳家逵，也特地買瓜子要給她，讓她等戲的時候可以嗑瓜子。演員群在棚內開心慶生合照，展現好交情。