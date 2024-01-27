對於中國大陸外長王毅與美國國家安全顧問蘇利文26至27日在泰國曼谷會晤，前立委郭正亮認為，中國大陸對美國在台灣問題的表態，會要求有具體的落實！

中美26日先後宣布，中共中央外事辦主任、中國大陸外長王毅與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將於26至27日在泰國曼谷會晤。

前立委郭正亮27日在《新聞大白話》解讀，王毅是受到泰國邀請，蘇利文的行程是另外增加的，美國有求於中國大陸，而泰國的位置剛好在中東和東亞中間。東亞不只台灣，還包括北韓的問題。

郭正亮引述金融時報，過去3個月以來，美國不斷敦促中國大陸運用對伊朗的影響力，讓胡塞武裝衝突迅速落幕，但效果不明顯。「我認為中國大陸一定也對美國其他作為不滿」，美國最近還在對中國進行科技戰，羅森伯格在台灣說2758號決議和台灣無關，中國大陸怎可能在這種氛圍下幫美國？

郭正亮認為，中國大陸會要求美國對不支持台獨以及羅森伯格對於聯合國2758號決議的論述，這中間的矛盾要做解釋。

郭正亮分析，美國和中國大陸對於這種會面方式有高度共識，認為非常有效。維也納那次化解氣球危機，布林肯赴中國大陸訪問；第二次馬爾他啟動拜習會，都是有效的、高度保密、臨時宣布，事後才知道，幾乎沒有媒體在場。這真的是在辦事的高峰會、戰略對話。

郭正亮推測，中美彼此之間一定會要求一些有效作為，譬如紅海，中國大陸一定要拿出作為；中國大陸也不可能做白工，「我認為中國大陸對美國在台灣問題的表態要求要有具體落實」。

另據《美國之音》26日報導，中華民國國防部週五（1月26日）表示，當天下午偵測到23架次的中共各型戰機在台灣週邊空域活動，其中13架次的戰機逾越台海中線。

報導稱，中共戰機侵擾台灣週邊空域之時，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）正在泰國首都曼谷與中共中央政治局委員、外交部長王毅開啟為期兩天的新一輪對話。

郭正亮認為，北京在跟美國表態，如果美國沒有處理好台灣問題，後果會非常嚴重。