民進黨主席賴清德當選2024總統，外界關注520就職後的府院黨布局，尤其在國會三黨不過半的態勢下，首任閣揆人選會是重中之重。對此，前立委郭正亮指出，組閣要等到2月1日立法院長確定之後再談，因為游錫堃若沒選上院長，對總統府秘書長林佳龍來說就是利多，有機會出任閣揆，派系就是如此。

對於賴清德未來的府院黨布局，據媒體報導，傳幫賴操盤選舉的潘孟安、羅文嘉，分別將接任總統府秘書長、民進黨秘書長，組成賴政府的府、黨鐵三角。而行政院部分，賴的首任行政院長人選，前文化部長鄭麗君、前黨主席卓榮泰、總統府秘書長林佳龍也都點名。

對此，郭正亮今(26日)在政論節目《新聞大白話》表示，組閣的問題，要等2月1號立法院長確定之後再來談，因為游錫堃落選，顯然對林佳龍是利多。

郭正亮解釋，游錫堃落選，林佳龍就有可能出任閣揆，當然是這樣，這沒辦法，黨內派系就是如此，因為賴清德當選總統，現任行政院副院長鄭文燦就出局了。

郭正亮坦言，賴清德當選，鄭文燦就比較不幸、游錫堃落選，對林佳龍比較有利，邏輯就是這樣。