副總統賴清德今天接見美國眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里及貝拉所率訪問團，重申他將團結臺灣人民、強化社會韌性，持續捍衛臺海和平穩定現狀，也希望美國解決臺美雙重課稅的相關法案能及早完成立法。迪馬里表示，此次來訪，主要傳達美方對臺灣堅定且跨黨派的支持。貝拉則表示，確保區域的和平繁榮與穩定，也正是美國國會所堅信的理念。

迪馬里及貝拉所率領的訪團今天由副總統當選人蕭美琴、外交部次長謝武樵、駐美國代表處大使俞大㵢陪同，赴總統府拜會賴清德。賴清德表示，民主、自由與人權不僅是臺灣人民最寶貴的資產、臺灣的護國神山，也是臺美兩國共享的核心價值，以及臺美夥伴關係長期穩固的基礎。

他感謝美國政府及國會跨黨派議員在第一時間表達對民主臺灣的祝賀，以及眾院「國會台灣連線」於選後立即發布祝賀聲明。兩位共同主席以行動展現支持，在此關鍵時刻來臺訪問，充分表現美國對臺灣「堅若磐石」的支持。

賴清德指出，臺灣位處西太平洋第一島鏈及面對中國威權擴張的最前線，戰略地位至為關鍵，臺海穩定對區域及全球和平繁榮至關重要，且臺灣在全球關鍵產業供應鏈亦扮演不可或缺的角色。

做為全球民主陣營的重要成員，他說，過去8年，臺灣在蔡總統的帶領下，即使面對變化劇烈的世界局勢，依然堅守民主價值、捍衛臺海和平，同時積極布局全球、強化韌性，以穩健務實的方式，與包括美國在內的民主夥伴深化合作，獲得國際社會廣泛支持與信任；儘管中國持續以軍事及其他灰色地帶活動侵擾臺灣，臺灣仍能沉穩因應，努力維持臺海和平穩定的現狀。

他承諾，現在的臺灣已經成為「世界的臺灣」。未來，他與蕭美琴副總統當選人將在蔡總統所打下的良好基礎上，團結臺灣人民、強化社會韌性，捍衛臺海和平穩定現狀。期盼美方持續給予臺灣強力支持，深化雙邊合作關係，並聯合民主夥伴共同確保區域和平與繁榮。

他也期盼二位共同主席及美國國會跨黨派友人，持續支持臺灣充實自我防衛力量，共同守護臺海及區域的和平、穩定與繁榮；也希望解決臺美雙重課稅的相關法案能及早完成立法，為雙方人民創造更多經貿合作的利基。

今年是《台灣關係法》立法45周年，賴清德強調，該法是推動臺美關係及維護區域和平穩定的重要基石。期待未來能持續深化與美國的各項合作，相信在美國國會的支持下，臺美夥伴關係將更進一步提升，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

迪馬里表示，此次來訪，主要傳達的訊息是美國對臺灣的支持是堅定、真實且百分之百跨黨派的。經由這次透明的選舉，再次展現臺灣是民主的燈塔、自由繁榮的象徵，更是全世界的楷模。

他強調，美國國會對臺灣的支持不僅真實、深厚，也將持續茁壯發展。「國會台灣連線」是美國國會中最大的黨團，他們為臺灣人民感到驕傲，也很自豪臺美關係一如既往地牢固，並將持續強化。

貝拉指出，「國會台灣連線」是跨黨派且非常支持臺灣，他們認為在這次臺灣選舉之後，盡快來臺祝賀臺灣人民的選擇非常重要。他與賴總統當選人都是醫生出身，身為醫生，他們都立誓要服務患者，而身為公職人員，也立誓要為人民服務，他相信賴總統當選人會非常認真服務臺灣人民。

針對賴清德提及將確保區域的和平繁榮與穩定，貝拉表示，這也正是美國國會所堅信的理念。在21世紀，我們不能再容忍任何侵略性行為，我們都應該要學習共同生活、共同貿易、共同合作，及共同解決世界上的各種問題。

他說，此信念也是美國人民、國會、政府與臺灣交往關係的基石，非常期待未來持續攜手合作，確保和平與繁榮。今年適逢《台灣關係法》45周年。他們堅信，臺灣的未來，要由臺灣人民自己來決定。