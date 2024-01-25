台南市災防辦預告2月1日將在高鐵特定區舉辦水旱災與台灣燈會應變演習。（台南市災防辦提供／程炳璋台南傳真）

台灣燈會將在臺南「高鐵燈區」及「安平燈區」展開系列活動，台南市災防辦結合政府、國軍與民間單位，2月1日將在高鐵特定區實兵操演，這是首次結合水旱災與大型群聚活動的大型演習。

台南市今年水情穩定，但近年頻繁傳出旱澇分明災情，台南市災防辦首次舉辦包含水、旱災與大型燈會活動應變演練，提升台南市災害防救體系。

台南市災防辦主任方進呈表示，演習項目包括假設曾文水庫、烏山頭水庫及南化水庫蓄水量持續下降，水情燈號惡化轉為紅燈，政府與民間需加強節約用水，並增加水資源來源，以解決民生及工業用水供應課題。

演習同時包括致災強降雨的情境，台南地區陸續發生淹水、停電、排水設施及道路橋樑遭沖毀等災情，驗證台南市防救災團隊面臨複合式災害的動員應變能力。

台南市災防辦副主任李明峯認為，2024台灣燈會自2月24日至3月10日在台南「高鐵燈區」及「安平燈區」舉行，演習假設以「高鐵燈區」因突發事故引發災害，燈會指揮中心即時疏導人潮，避免民眾發生推擠踩踏意外，配合警力、志工疏導，縮小災害規模，確保民眾安全。

台南市災防辦參議王雅禾表示，這次演習結合智慧防汛，有中央各部會共同參演，包括刑事警察局防爆小組、國軍與民間單位，期望透過演練，以應對各類災害的衝擊與挑戰。