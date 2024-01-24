農業局今天邀請南市區漁會、南縣區漁會、國基漁場、台南市南瀛養殖生產協會、一夫水產生技公司等業者在民治市政中心一樓大廳行銷年節禮盒。（張毓翎攝）

台南是台灣養殖水產的重鎮，農曆年將至，不少代表性漁產都微幅上漲，市府農業局24日偕轄內多家業者行銷今年的水產年節禮盒，與會的南市區漁會總幹事林鈺昕表示，過年前，水產本來就會變貴，漁會這次推出多款的超值禮盒，靠著實惠價格搶攻年節商機。

隨著農曆年節將至，因應民眾送禮需求，南市區漁會推出多款超值禮盒。（張毓翎攝）

台南水產養殖面積超過1萬4200公頃，除了有名的虱目魚，其他水產如白蝦、台灣鯛、文蛤、牡蠣、烏魚子等包羅萬象，有鑑於國人每到農曆春節常有送禮需求，許多水產養殖及加工業者於年前推出包裝精美的年節禮盒組，無論是冷凍生鮮、加工水產、創意點心、海鮮年菜料理應有盡有。

農業局今天邀請南市區漁會、南縣區漁會、國基漁場、台南市南瀛養殖生產協會、一夫水產生技公司等業者在民治市政中心一樓大廳行銷年節禮盒，現場邀請主廚王明煌運用台南養殖漁產教煮多樣的年菜料理，台南市長黃偉哲、農業局長李建裕等人都親自到場大力推銷，歡迎市民朋友踴躍購買。

台南市政府農業局長李建裕（左）等人都親自到場大力推銷，歡迎市民朋友踴躍購買。（張毓翎攝）

最近婆婆媽媽到市場買魚時，不少人抱怨變貴，林鈺昕認為，許多食品類產品過年前本來就會漲，尤其通膨影響下，這幾年魚飼料成本都攀升，不過目前漲幅大多在消費者可以接受的範圍，例如去年這時候600至800公克的龍虎石斑，零售價330至350元不等，今年稍微漲到380元。

至於大宗的虱目魚，林鈺昕說，前陣子價格稍微上揚，最近因大量捕撈出貨，價格回穩；隨著農曆年節將至，因應民眾送禮需求，漁會推出多款超值禮盒，如黃金鯧、龍虎石斑、鱸魚、鮭魚、白蝦、軟絲、午仔魚、虱目魚丸和鯖魚，只要2000元的組合，希望在競爭激烈的禮盒市場殺出一條路。