國會三黨不過半，現任立法院長游錫堃今接受廣播專訪，遭主持人周玉蔻追問，未選上院長變成陽春立委是否辭職，讓位給王義川，對此，游錫堃則強調假設性問題不回應，希望周不要以訛傳訛。周玉蔻回應，「所以你惱羞成怒？」游錫堃説，那個就是以訛傳訛。

周玉蔻追問，「民間認為你沒有選上院長應該辭職」，游錫堃回應，不要以訛傳訛；周玉蔻接著動怒反駁，自己問的問題並非以訛傳訛，游錫堃表示，這些問題都是假設性，數度表示不要以訛傳訛，兩人言詞交鋒，直到節目結束後仍未停止。

周玉蔻問，「柯總召最近情緒很強悍，沒當上院長會不會難過？」游錫堃說，會難過，希望台灣更好，尊重選舉結果，希望任何人當選都要以台灣為念。

周玉蔻接著問，如果沒選上院長，是否王義川能當上立委；游錫堃接著回應，這是以訛傳訛。周玉寇回應，「你那麼生氣幹嘛？所以你惱羞成怒？」游錫堃再次強調，那個就是以訛傳訛。

周玉蔻說，「所以你不希望讓位給年輕人，你如果沒有當選，不離開國會？」游錫堃說，這是以訛傳訛，預設的問題，他持續強調這是以訛傳訛，他尊重周的意見，但是不要以訛傳訛。