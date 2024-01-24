嘉義市王美惠成功連任立委，強調會繼續打拚，將中央資源帶回地好好建設。（廖素慧攝）

嘉義市立委王美惠以7萬8069票高票當選連任，嘉義市政府民政處長兼市選委會總幹事林家緯代表中選會，今天下午到王美惠服務處致送當選證書，王美惠欣喜表示，會與市府共同打拚，爭取更多經費建設地方，包括軌道建設、總圖書館園區。

立法院長游錫堃在王美惠競選立委期間到嘉義市相挺，王美惠表示，支持游錫堃繼續擔任立法院長，因為游錫堃這4年主持議事中立、公正，她認為未來不管誰當院長都要依法保持中立，以台灣人民福祉為優先，讓國際看到台灣。

王美惠還說，她這一屆立委是在內政委員會問政，2月1日新立委任期開始，她仍會登記在內政委員會，也希望能到交通委員會為嘉義市爭取軌道建設，不論在哪個委員會，都會盡全力為地方建設打拚，與市府共同努力。

林家緯也代表中選會主委李進勇、嘉義市選委會主委陳永豐祝賀王美惠當選連任，同時也拜託王美惠未來與市府共同打拚，讓嘉市愈來愈好，王美惠開心說「那是一定的」。

嘉市選委會指出，王美惠得票7萬8069，可獲得234萬2070元的競選費用補貼款。

對於補貼款如何運用？王美惠說，依民進黨規定3分之1要繳回黨中央，其餘3分之2的用途，目前還沒收到補貼款，還沒想到如何運用，未來有機會再說明。