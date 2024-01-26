北韓與美國和其盟友的對峙越演越烈，但華盛頓和首爾的官員表示，他們沒有注意到到平壤有意採取軍事行動。官員和分析人士表示，金正恩政府可能會在取消幾十年來與南韓和平統一的目標之後，伴隨著彈道飛彈發展方面所取得進展，加強與俄羅斯的合作，繼續或甚至擴大挑釁行動。

據《路透社》（Reuters）26日報導，知名智庫分析師在本月的報告中表示，金正恩「已經做出了戰爭的戰略決定」，趁美國忙於烏克蘭和中東戰爭分散注意力，以及美國從阿富汗撤軍而引起的疑慮時。

但美國和韓國官員並未感受到戰爭迫在眉睫，一名美國官員表示：「雖然我們目前並未看到直接的軍事威脅跡象，但我們仍在密切關注（北韓）對（南韓）和日本的軍事行動風險，」

韓國國防部長申源湜本月否定了一些美國專家聲稱現在是自韓戰以來，朝鮮半島爆發戰爭可能性最高的時刻，他稱之為「過度誇大」，韓戰於1953年以停戰結束，但技術上，兩國仍處於戰爭狀態。

申源湜在接受一家電台採訪時表示，這種論點反而順了北韓的心理戰爭，。

日本密切關注平壤的言論和行動，一位外交部發言人表示，拒絕具體說明東京是否認為北韓正在計劃某種軍事行動。

去年在美國國家情報委員會擔任朝鮮半島國家情報官的賽勒（Sydney Seiler）表示：「我可以相當確定，我們並不面臨戰爭的風險，北韓根本沒有準備好。這並非他們當前的態勢。」