美國阿拉巴馬州在當地時間25日晚間進行了全球首例「氮氣處決」，在行刑後的記者會上，州府官員證實，犯人史密斯（Kenneth Smith）在經歷22分鐘的氮氣灌入後，已經窒息身亡。

CNN、《衛報》報導，現年58歲的史密斯因謀殺一名牧師的妻子而被定罪，1990年進入死囚牢房。州府曾在2022年對他執行死刑，卻因為行刑人員找不到史密斯的靜脈而放棄。

在25日的死刑執行中，史密斯被戴上面罩，強迫吸入氮氣，整個過程進行了大約22分鐘。媒體目擊者表示，灌氣的最初幾分鐘，史密斯似乎還有意識，接著他開始在輪床上「扭動掙扎」，然後呼吸變得沉重，之後呼吸趨緩，直到再也無法察覺。獄方最終在晚間8時25分宣告史密斯死亡。

BREAKING: A prisoner in Alabama has become the first inmate in the world to be executed with nitrogen gas



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阿拉巴馬州懲教署專員哈姆（John Hamm）描述，史密斯似乎「盡可能屏住呼吸」，甚至試著掙脫身上的束帶，因此出現了扭動掙扎的情形，「這些是氮氣缺氧的副作用，都在我們的預料之中。」

州府此前表示，氮氣缺氧法「或許是有史以來最人道的處決方式」；不過也有專家指出，此法形同讓犯人慢慢缺氧、器官衰竭而死，過程相當痛苦折磨。

就在行刑前幾天，史密斯向衛報記者表示，自己尚未準備好面對死亡，甚至害怕會因吸入嘔吐物窒息而死。由於第一次行刑失敗，他被診斷出患有創傷症候群（PTSD），並不斷受到失眠和焦慮困擾。

他呼籲美國大眾，對與他有相同命運的人手下留情：「遇到像我這樣的困難情況時，這個國家真的缺乏憐憫。」