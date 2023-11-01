退役NBA前鋒喬史密斯（Joe Smith）最近發現一個不堪的真相，他的妻子琪莎（Kisha）一直背著他在內容平台OnlyFans販賣成人影音。根據琪莎公布的影片，史密斯非常不高興：「你應該先跟我說的，你這樣做很欠缺尊重。」琪莎以前是成人片女星，但史密斯以為她結婚後就沒在做了。

史密斯說：「我發現你這些年都還留在OnlyFans，該死的，這太扯了，我告訴你，這一切都毀了！」琪莎說：「我才沒有毀了一切，這是我的身體，這是我的決定。」接著兩人為了錢大吵一頓，琪莎說：「你認識我的時候就知道我是做這行的，我以為我永遠不必再做，但很不幸的，現在情況不同了。」

史密斯今年48歲，他是1995年選秀狀元（金州勇士），NBA生涯效力過多支球隊，包括勇士、灰狼、公鹿、七六人、活塞、老鷹、公牛、騎士、雷霆、湖人、金塊、籃網，最厲害的球季場均18.7分、8.5籃板，累積薪資6100萬美元（今日匯率換算為19.8億新台幣）。

即使扣掉一半稅金，史密斯應該還有不少錢，他退役多年後仍陷入財務困難，琪莎決定在網路平台兼差。琪莎解釋她只是販售自拍內容，沒有接觸任何外人，史密斯聽到最後好像沒那麼生氣了，也可能是琪莎正在拍攝，讓史密斯沒有在鏡頭前爆發。