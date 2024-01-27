紐約時報專欄作家紀思道25日表示，台積電是他所能想到，歷史上唯一一家如果被迫停產，可能導致全球經濟蕭條的企業。他強調，保護晶片製造的最佳方式，可能是努力地遏制和避免台灣海峽的戰爭。他也寫道，如果美國人的數學和台灣人一樣好，美國的晶圓廠可能也會更好！

紀思道在《紐約時報》投書分析，世界上約九成最先進的晶片都是來自台積電，但不幸的是，台積電位於一個可能發生戰爭的地區。

他介紹，一個人類紅血球細胞的寬度約為7000奈米，而台積電目前正在開發1.4奈米的晶片。

不過，紀思道認為，對美國來說，複製台灣晶片製造的體系，是一項巨大的挑戰，因為美國是一個辦事效率緩慢的國家。

紀思道認為，花數百億美元補貼晶圓廠，這些錢如果用於減少兒童貧困和改善美國教育，也會提高美國的競爭力。而如果美國人的數學和台灣人一樣好，美國的晶圓廠可能也會更好！

紀思道最後強調，保護晶片製造的最佳方式，可能是努力地遏制和避免台灣海峽的戰爭。