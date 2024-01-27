紅海危機持續加劇，葉門叛軍「青年運動」昨（26）日再對航線上的商船發射飛彈，導致一艘英國油輪起火，所幸船員都安然無恙。

綜合BBC、路透社稍早報導，跨國貿易公司托克集團（Trafigura）表示，旗下油輪馬林‧魯安達號（Marlin Luanda）於26日晚間行經亞丁灣時，遭到一枚飛彈擊中，導致右舷一個貨艙起火，船員正設法撲滅火勢。

據了解，該油輪懸掛的是馬紹爾群島的國旗。

美國官員也證實，馬林‧魯安達號被一枚反艦彈道飛彈擊中，軍艦正趕往現場提供協助。

美方表示，事件發生同一天，青年運動也朝美軍軍艦發動攻擊，但飛彈遭到擊落。

自去年11月以來，與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）就以聲援加薩為由，多次襲擊紅海往來船隻。美英在警告無效後，聯手朝葉門叛軍駐地發動空襲反擊，並施以經濟制裁。青年運動則發出警告，表示將擴大對紅海商船發動攻勢作為回應。