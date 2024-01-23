英國約克公爵夫人、安德魯王子前妻莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）21日宣布罹患「惡性黑色素瘤」（malignant melanoma），目前正進一步接受檢查。惡性黑色素瘤被稱為「最嚴重」、「最惡性」的皮膚癌，專家建議民眾，可從痣的不對稱性、邊緣變得不規則、有2種以上不同顏色、直徑超過0.6公分、不斷變化等5面向觀察身上的痣，若出現變化，就要盡速就醫。

英國廣播公司（BBC）報導，英國約克公爵夫人莎拉．佛格森的發言人21日證實，莎拉．佛格森日前移除的多顆痣中，化驗後確認其中一顆是惡性黑色素瘤，她正進行進一步檢查，以確定是否為癌症初期，以及是否已經擴散。

英國約克公爵夫人莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）罹患「惡性黑色素瘤」。

發言人指出，莎拉．佛格森「精神良好」，但再診斷出罹癌仍讓她「擔憂」。

64歲的莎拉．佛格森6個月前才接受乳癌手術，發言人指出，醫生在她進行乳房重建手術時移除好幾顆痣，經化驗後發現罹癌。

莎拉．佛格森是英國王室一周內第三位宣布身體出狀況的王室成員。

■惡性黑色素瘤是「最惡性」皮膚癌 專家推ABCDE檢查法

ABCDE檢查法觀察痣的變化。

據英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，「惡性黑色素瘤」是「最嚴重」的皮膚癌，過去也有報導描述是「最惡性」皮膚癌，主要發生在皮膚上層產生黑色素的黑色素細胞（melanocytes），通常是由有害的紫外線引起，導致黑色素細胞無法修復，進一步突變，形成惡性腫瘤。

儘管「惡性黑色素瘤」較不常見，但更危險，因為若不及早治療，癌細胞會更快擴散至其他器官。

專精女性健康的英國家庭醫師凱伊（Philippa Kaye）表示，造成惡性黑色素瘤的常見原因為曝曬在陽光下，導致細胞受損，其餘風險因子包括家族病史、皮膚蒼白以及老化，她建議民眾可遵循英國癌症研究協會（Cancer Research UK）推動的「ABCDE」檢查法，來檢視自己的痣是不是有任何改變。

ABCDE檢查法。

☆A指的是觀察痣的形狀是否不對稱（Asymmetrical），一般正常的痣形狀較均勻，黑色素瘤的痣可能較不均勻，左右可能是不同形狀。

☆B指的是觀察痣的邊緣（Border），黑色素瘤可能有較不規則的邊緣，呈現模糊或鋸齒狀。

☆C是觀察痣的顏色（Color）。黑色素瘤可能呈現1種以上色調，可能呈現黑色、棕色或粉色。

☆D是查看痣的直徑（Diameter）或寬度，多數黑色素瘤的直徑會超過0.6公分；正常痣的大小約為鉛筆的筆尖寬，或更小。

☆E是定期觀察痣是否不斷變化（Evolving），包括觀察大小、形狀或顏色是否改變，有些甚至會開始流血、癢；正常的痣則會保持相同大小、顏色、形狀。

凱伊敦促民眾若發現上述變化，要盡速就醫。