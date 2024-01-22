歷經連續客場賽事，臺北富邦勇士睽違一個月將在1月31日、2月3日、2月4日回到溫暖主場。迎接農曆春節，勇士將攜手直播平台「浪LIVE直播」共同打造「浪LIVE直播x Fubon Angels熱浪天使」聯名主題周，本季最香、最火辣的主題周將於和平籃球館登場！

勇士連續三年與浪LIVE直播聯手打造主題周，浪LIVE直播以即時直播互動基礎，結合科技文創，改變娛樂圈生態及傳統造星產業鏈。2020年成為全台唯一上市直播公司，秉持四大堅持打造「綠色直播平台」，透過24小時嚴密監控系統和客服端，杜絕色情裸露、暴力、代聊及政治言論，積極鼓勵年輕人透過才藝圓夢，重金造星，目前簽約直播主數量超過12,000名，持續成長邁進。

勇士攜手浪LIVE直播，今年Angels突破以往風格，以泳裝造型打造活動主視覺，三日進場球迷皆可獲得熱浪天使主視覺加油手舉牌，31日進場還贈送女孩大頭手機支架、3日贈送Fubon Angels折疊資料夾、4日有機會得到浪你著迷女孩立牌。一連三場勇士打造最香主場，31日邀請浪LIVE直播電豹女、Forｍosa Sexy擔任特別來賓，將與Fubon Angels合舞表演與節間應援。

浪LIVE直播也精心規劃表演內容，2月3日邀請將於三月發行單曲的浪LIVE直播主「莉森」擔任開場表演及開球嘉賓，中場則由「麗絲 Liz」帶來熱情演出，勢必將現場氣氛炒熱至最高點。

Angels主題周期待讓進場球迷感受滿滿粉紅戀愛氛圍，場外規劃「熱浪天使」、「應援浪你來」、「浪天使降臨」、「浪你福氣滿滿」闖關攤位，凡闖關成功者，即可獲得Reca聯名插畫氣球乙個，數量有限送完為止。另外現場更特別設置Canon產品體驗區「Canon Photo Party time」，並邀請Canon專業攝影師為勇士球迷拍照留念。

來到勇士主場，賽前神預測抽大獎絕對不能錯過，三日皆抽出Samsung Galaxy Watch 6與勇士福袋。去年拍得上萬元人形立牌的「女孩立牌拍賣會」，以及廣大球迷所期待的「Fubon Angels互動見面會與限時拍照會」、「Fubon Angels簽名會」將再度於三日賽前登場。賽前同時設置「Angels二手私物義賣」攤位，募捐Angels家中二手物品，並將所得全數捐助給現代婦女基金會或財團法人乳癌防治基金會。

31日中場活動「浪我們同心協力」與2月4日「浪你比拼」勇士皆準備豐富商品要讓球迷滿載而歸。主場二樓除有多家美食攤位、361°小勇士遊樂區外，勇士主場商品限定店也將於31日正式販售《天使精裝版》女孩球卡，每盒200包、每包5張，售價為19000元，喜愛勇士與Angels的粉絲們千萬不能錯過。

2月3、4日Fubon Angels包廂同樂會門票已於今日中午12點開放勇士FA動次席季票球迷優先購買，二月勇士主場PLG例行賽與EASL小組賽門票也同步開賣，欲購票者可至臺北富邦勇士售票網及富邦勇士售票APP購買。最香最火辣的「浪LIVE直播x Fubon Angels熱浪天使」主題周，就在臺北富邦勇士主場！