27歲歐陽妮妮是知名的星二代，父母是資深藝人歐陽龍與傅娟，她還有兩個妹妹歐陽娜娜、歐陽娣娣，因此從小一舉一動就備受關注，而長大後踏入演藝圈的她，近年演出過電影作品《天降神機》、《畢業旅行笑翻天》；不過即使工作繁忙，她仍會在社群與粉絲分享生活，日前她就在IG上坦言，自己已經低調搬到杭州半年，且大多數的時間都與媽媽待在當地。

歐陽妮妮21日凌晨在IG上與粉絲互動進行問答，其中她透露，目前已經低調搬到杭州半年「只有身邊的家人朋友才知道這件事」，現階段和傅娟大多都住在當地，不習慣的地方就是很思念毛小孩，「真的想到晚上都會哭哭，真的好愛他們」。

至於搬到杭州居住的原因，她則表示，起初只是純粹去陪媽媽傅娟，但之後開始直播「分享一些生活愛用小物」，同時之前推出的個人品牌也有重新規劃販售新衣服。

此外，她提到，因為近期工作過於忙碌沒有好好吃飯，加上還在矯正牙齒，導致她更加吃不下東西「目前是49、50公斤，去年初的時候還56～58」，明顯比以前瘦了不少。